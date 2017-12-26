Азаров призвал Гройсмана не соврать об открытии корпуса детской больницы «Охматдет»

Москва, 26 декабря. Экс-премьер Украины Николай Азаров на своей страничке в социальной сети Facebook рассказал о судьбе детской больницы «Охматдет», реконструкцию которой украинские власти не могут завершить четыре года.

Политик рассказал о реконструкции больницы, которая ведется уже много лет и замирает, «при правлении «оранжевых» болтунов».

«Нам удалось ввести в эксплуатацию корпус «Детской кардиохирургии» и корпус «Детской токсикологии». В 2012 г. начались работы по строительству основного корпуса с центром по пересадке костного мозга и к концу 2013 г. он был, в основном, готов», — написал Азаров.

По мнению политика, «если бы не переворот», то в больнице уже в 2014 году могли бы проводить операции по пересадке косного мозга детям. Но из-за смены руководства страны этого не произошло.

«Так что все трагедии семей, чьи дети своевременно не смогли получить помощь, на совести Турчинова, Парубия и им подобных», — заключил Азаров.

Экс-премьер Украины напомнил, что действующий глава правительства Владимир Гройсман в очередной раз пообещал пустить корпус «Охматдет» в эксплуатацию в 2018 году и призвал его не соврать «хоть в этот раз».

Проблема своевременного оказания медицинской помощи детям на Украине стоит особенно остро. Ранее RT сообщила, что из-за эпидемии кори в стране уже погибли четыре человека, в том числе два ребенка.