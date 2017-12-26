МИД ФРГ заявил, что Украина и Турция не станут членами Евросоюза в ближайшие годы

Берлин, 26 декабря. Украина и Турция не станут членами Евросоюза, по крайней мере, в ближайшее время. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.

Как пишет Westdeutsche Allgemeine Zeitung, политик отметил, что не представляет в ЕС в ближайшие годы ни Украину, ни Турцию. Он также добавил, что Европейскому союзу следует выработать специальную модель взаимодействия с Киевом и Анкарой. По его мнению, это может помочь развить события по благоприятному сценарию, вроде того, к которому после Brexit стремятся Брюссель и Лондон.

Как передает телеканал «360», глава МИД ФРГ подчеркнул, что Германия и Турция могут достичь «более тесной формы таможенного союза».

Ранее сообщалось, что канцлер Австрии считает, что Турции нет места в Евросоюзе. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что из-за своего политического курса Турция не может стать членом Европейского союза. Он отметил, что в Турции зафиксированы серьезные нарушения прав человека, основных прав и свобод.