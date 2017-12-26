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МИД ФРГ заявил, что Украина и Турция не станут членами Евросоюза в ближайшие годы
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    МИД ФРГ заявил, что Украина и Турция не станут членами Евросоюза в ближайшие годы

    7:58  26 Декабря 2017  /обновлено: 7:58  26 Декабря 2017
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    МИД ФРГ заявил, что Украина и Турция не станут членами Евросоюза в ближайшие годы

    Берлин, 26 декабря. Украина и Турция не станут членами Евросоюза, по крайней мере, в ближайшее время. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.

    Как пишет Westdeutsche Allgemeine Zeitung, политик отметил, что не представляет в ЕС в ближайшие годы ни Украину, ни Турцию. Он также добавил, что Европейскому союзу следует выработать специальную модель взаимодействия с Киевом и Анкарой. По его мнению, это может помочь развить события по благоприятному сценарию, вроде того, к которому после Brexit стремятся Брюссель и Лондон.

    Как передает телеканал «360»,  глава МИД ФРГ подчеркнул, что Германия и Турция могут достичь «более тесной формы таможенного союза».

    Ранее сообщалось, что канцлер Австрии считает, что Турции нет места в Евросоюзе. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что из-за своего политического курса Турция не может стать членом Европейского союза. Он отметил, что в Турции зафиксированы серьезные нарушения прав человека, основных прав и свобод.

    МИД ФРГ заявил, что Украина и Турция не станут членами Евросоюза в ближайшие годы

    Автор: Алия Садыкова
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    #украина #турция #мид фрг
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