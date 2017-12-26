Aston Martin отзовет около 5,5 тыс. спорткаров из-за дефектов

Лондон, 26 декабря. Британский автомобильный концерн Aston Martin отзовет порядка 5,5 тыс. спорткаров в Соединенных Штатах в будущем году.

По имеющимся данным, отзыв относится к моделям DB9, DBS, Rapide, Virage, Vanquish, которые были выпущены в период с 2009 по 2016 год.

Отмечается, что у спорткаров обнаружены проблемы с трансмиссией и электрической проводкой. Данные неполадки могут затруднить работу режима парковки, а также привести к возможной аварии, пишет «Ньюинформ».

James Bonds Auto droht einfach so wegzurollen - Die Traditionsmarke Aston Martin hat in den USA 5500 Autos zurckgerufen. Der Zeitpunkt knnte nicht ungnstiger sein. https://t.co/ZHmoVLkcJk — Presse- & Mediennews (@Medien_News) December 26, 2017

Уточняется, что в моделях DB9 и DBS 2005-2009 годов выпуска зафиксированы технические неполадки с кабелями для подключения аккумулятора, из-за чего может возникнуть возгорание.

Правда, о конкретных случаях дорожно-транспортных происшествий или получения ранений из-за указанного дефекта в концерне ничего не известно.

Сообщается, что все неполадки будут ликвидированы бесплатно. Отзыв и ремонт машин начнется с 1 февраля будущего года.

Напомним, минувшим летом новый Aston Martin Vantage попал в объективы фотокамер в ходе дорожных испытаний.