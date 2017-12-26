Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Экономика
Visa и Mastercard отстранили от сотрудничества с ассоциацией «Финтех»
Экономика
Aston Martin отзовет около 5,5 тыс. спорткаров из-за дефектов
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Aston Martin отзовет около 5,5 тыс. спорткаров из-за дефектов

    8:14  26 Декабря 2017  /обновлено: 8:16  26 Декабря 2017
    136

    Aston Martin отзовет около 5,5 тыс. спорткаров из-за дефектов

    Лондон, 26 декабря. Британский автомобильный концерн Aston Martin отзовет порядка 5,5 тыс. спорткаров в Соединенных Штатах в будущем году. 

    По имеющимся данным, отзыв относится к моделям DB9, DBS, Rapide, Virage, Vanquish, которые были выпущены в период с 2009 по 2016 год.

    Отмечается, что у спорткаров обнаружены проблемы с трансмиссией и электрической проводкой. Данные неполадки могут затруднить работу режима парковки, а также привести к возможной аварии, пишет «Ньюинформ».

    Уточняется, что в моделях DB9 и DBS 2005-2009 годов выпуска зафиксированы технические неполадки с кабелями для подключения аккумулятора, из-за чего может возникнуть возгорание.

    Правда, о конкретных случаях дорожно-транспортных происшествий или получения ранений из-за указанного дефекта в концерне ничего не известно.

    Сообщается, что все неполадки будут ликвидированы бесплатно. Отзыв и ремонт машин начнется с 1 февраля будущего года. 

    Aston Martin отзовет около 5,5 тыс. спорткаров из-за дефектов

    Напомним, минувшим летом новый Aston Martin Vantage попал в объективы фотокамер в ходе дорожных испытаний.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #автомобили #aston martin
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть