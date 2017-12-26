Донбасс: ВСУ два раза за сутки обстреляли позиции ЛНР

Луганск, 26 декабря. Украинские силовики за минувшие сутки два раза подвергли обстрелам позиции народной милиции провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

Как сообщили в оборонном ведомстве республики, под огонь попали районы поселков Калиново и Логвиново. Киевские военные использовали автоматические станковые гранатометы АГС и стрелковое оружие.

Ранее «Телеканал 360» сообщал, что 24 декабря представители ЛНР заявили о двух случаях нарушения режима прекращения огня со стороны украинских силовиков. Тогда обстрелам подверглись населенные пункты Фрунзе и Калиновка. Данных о пострадавших нет.