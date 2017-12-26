Ученые рассказали, как рост уровня влажности повлияет на глобальное потепление

Вашингтон, 26 декабря. Американские ученые в ходе последних исследований выяснили, как рост уровня влажности повлияет на глобальное потепление на планете.

Как оказалось, влажность напрямую влияет на нагрев воздуха, — сообщает «URA.RU». Иначе говоря, чем больше в атмосфере содержится воды, тем больше повышается температура.

«Человек тяжело переносит влажность, растения реагируют также. Происходящие в атмосфере процессы, могут нанести природе непоправимый вред», — говорится в исследовании.

Именно в связи с этим за последние месяцы глобальное потепление ускорилось — по подсчетам, этот показатель вырос на 15%. Если процессы будут продолжаться также стремительно, через 200 лет во многих уголках планеты температура вырастет до критической отметки.