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Ученые рассказали, как рост уровня влажности повлияет на глобальное потепление
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    Ученые рассказали, как рост уровня влажности повлияет на глобальное потепление

    7:51  26 Декабря 2017  /обновлено: 7:51  26 Декабря 2017
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    Ученые рассказали, как рост уровня влажности повлияет на глобальное потепление

    Вашингтон, 26 декабря. Американские ученые в ходе последних исследований выяснили, как рост уровня влажности повлияет на глобальное потепление на планете.

    Как оказалось, влажность напрямую влияет на нагрев воздуха, — сообщает «URA.RU». Иначе говоря, чем больше в атмосфере содержится воды, тем больше повышается температура.

    «Человек тяжело переносит влажность, растения реагируют также. Происходящие в атмосфере процессы, могут нанести природе непоправимый вред», — говорится в исследовании.

    Именно в связи с этим за последние месяцы глобальное потепление ускорилось — по подсчетам, этот показатель вырос на 15%. Если процессы будут продолжаться также стремительно, через 200 лет во многих уголках планеты температура вырастет до критической отметки. 

    Автор: Константин Терехов
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    #сша #ученые #потепление
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