«ВКонтакте» назвала самую популярную песню уходящего года

Москва, 26 декабря. Социальная сеть «ВКонтакте» 25 декабря объявила победителей музыкальной премии VK Music Awards.

Церемония вручения награды прошла в Vegas City Hall в Москве. Ведущим мероприятия стал Павел Воля. Трансляция события велась в социальной сети.

Самой популярной песней 2017 года назван трек «Розовое вино» в исполнении Элджея и Feduk. Количество прослушиваний композиции превысило 200 млн.

Также в список самых популярных треков вошли песни «Тает лед» группы «Грибы», Despacito Луиса Фонси, «Рукалицо» Скруджи, «Потрачу» Егора Крида, «Туманы» Макса Барских, «Случайная» Светланы Лободы, «Ламбада» T-Fest и Скриптонита, «Лейла» от Jah Khalib и Believer от Imagine Dragons.

Страницы всех лауреатов премии отмечены специальной отметкой «Победитель VK Music Awards».

Продюсерами премии выступили Тимур Бекмамбетов и компания BAZELEVS.

Как ранее сообщала газета «Известия», в начале декабря «ВКонтакте» опровергла появившуюся в некоторых СМИ информацию о вводе новых ограничений на прослушивание музыки.