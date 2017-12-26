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«ВКонтакте» назвала самую популярную песню уходящего года
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    «ВКонтакте» назвала самую популярную песню уходящего года

    7:49  26 Декабря 2017  /обновлено: 7:49  26 Декабря 2017
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    «ВКонтакте» назвала самую популярную песню уходящего года

    Москва, 26 декабря. Социальная сеть «ВКонтакте» 25 декабря объявила победителей музыкальной премии VK Music Awards.

    Церемония вручения награды прошла в Vegas City Hall в Москве. Ведущим мероприятия стал Павел Воля. Трансляция события велась в социальной сети.

    Самой популярной песней 2017 года назван трек «Розовое вино» в исполнении Элджея и Feduk. Количество прослушиваний композиции превысило 200 млн.

    Также в список самых популярных треков вошли песни «Тает лед» группы «Грибы», Despacito Луиса Фонси, «Рукалицо» Скруджи, «Потрачу» Егора Крида, «Туманы» Макса Барских, «Случайная» Светланы Лободы, «Ламбада» T-Fest и Скриптонита, «Лейла» от Jah Khalib и Believer от Imagine Dragons.

    Страницы всех лауреатов премии отмечены специальной отметкой «Победитель VK Music Awards».

    Продюсерами премии выступили Тимур Бекмамбетов и компания BAZELEVS.

    Как ранее сообщала газета «Известия», в начале декабря «ВКонтакте» опровергла появившуюся в некоторых СМИ информацию о вводе новых ограничений на прослушивание музыки.

     

    Автор: Юлия Кошкина
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    #вконтакте #музыка #премия
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