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Захаркин о контактах тренерского штаба с Родченковым: Никогда их не было с этим человеком
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    Захаркин о контактах тренерского штаба с Родченковым: Никогда их не было с этим человеком

    7:51  26 Декабря 2017  /обновлено: 7:51  26 Декабря 2017
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    Захаркин о контактах тренерского штаба с Родченковым: Никогда их не было с этим человеком

    Москва, 26 декабря. Бывший старший тренер национальной команды по хоккею Игорь Захаркин прокомментировал ситуацию с допингом в стране, а также поделился своим мнением относительно дневников бежавшего в США информатора Всемирного антидопингового агентства Григория Родченкова.

    Захаркин подчеркнул, что «никогда у его тренерского штаба сборной и врачей не было контактов с этим человеком», отвечая на вопрос «контактировал ли он и Вячеслав Быков с Родченковым», пишут «Известия».

    Захаркин о контактах тренерского штаба с Родченковым: Никогда их не было с этим человеком

    Он также отметил, что другие тренеры аналогично были против применения допинговых средств.

    По словам Захаркина, тренерский штаб всегда считал, что хоккеисты должны проводить допинг-тесты, сдавать пробы и четко следовать программе.

    Захаркин о контактах тренерского штаба с Родченковым: Никогда их не было с этим человеком

    Напомним, ранее глава Олимпийского комитета России Александр Жуков заявил, что отстранение российских атлетов на основе так называемого дневника Родченкова — это «бездоказательные обвинения».

    Автор: Дана Балан
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    #допинг #хоккей #спорт #родченков #быков #сборная россии #захаркин
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