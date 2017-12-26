Захаркин о контактах тренерского штаба с Родченковым: Никогда их не было с этим человеком

Москва, 26 декабря. Бывший старший тренер национальной команды по хоккею Игорь Захаркин прокомментировал ситуацию с допингом в стране, а также поделился своим мнением относительно дневников бежавшего в США информатора Всемирного антидопингового агентства Григория Родченкова.

Захаркин подчеркнул, что «никогда у его тренерского штаба сборной и врачей не было контактов с этим человеком», отвечая на вопрос «контактировал ли он и Вячеслав Быков с Родченковым», пишут «Известия».

Он также отметил, что другие тренеры аналогично были против применения допинговых средств.

По словам Захаркина, тренерский штаб всегда считал, что хоккеисты должны проводить допинг-тесты, сдавать пробы и четко следовать программе.

Напомним, ранее глава Олимпийского комитета России Александр Жуков заявил, что отстранение российских атлетов на основе так называемого дневника Родченкова — это «бездоказательные обвинения».