Следователи проверят сход 16 вагонов в Забайкалье

Чита, 26 декабря. Следственный комитет начал доследственную проверку по факту схода 16 вагонов грузового поезда на перегоне Бада–Жипхеген в Хилокском районе Забайкальского края.

Как рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ, устанавливаются причины и детали происшествия. Как пишет ТАСС, по результатам проверки примут процессуальное решение.

Напомним, инцидент произошел 26 декабря в 04:47 по местному времени (25 декабря в 22:47 мск). Для ликвидации последствий были вызваны три бригады. В результате схода вагонов никто не пострадал.

Как передавал телеканал «360» ранее шесть вагонов с растительным маслом сошли с рельсов в поселке Затонский под городом Балаково в Саратовской области.