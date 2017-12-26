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Следователи проверят сход 16 вагонов в Забайкалье
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    Следователи проверят сход 16 вагонов в Забайкалье

    7:36  26 Декабря 2017  /обновлено: 7:37  26 Декабря 2017
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    Следователи проверят сход 16 вагонов в Забайкалье

    Чита, 26 декабря. Следственный комитет начал доследственную проверку по факту схода 16 вагонов грузового поезда на перегоне Бада–Жипхеген в Хилокском районе Забайкальского края.

    Как рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ, устанавливаются причины и детали происшествия. Как пишет ТАСС, по результатам проверки примут процессуальное решение.

    Напомним, инцидент произошел 26 декабря в 04:47 по местному времени (25 декабря в 22:47 мск). Для ликвидации последствий были вызваны три бригады. В результате схода вагонов никто не пострадал.

    Как передавал телеканал «360» ранее шесть вагонов с растительным маслом сошли с рельсов в поселке Затонский под городом Балаково в Саратовской области.

    Следователи проверят сход 16 вагонов в Забайкалье

    Автор: Алия Садыкова
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    #рельсы #сход вагонов
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