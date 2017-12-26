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Американский эксперт восхитился новым учебно-тренировочным самолетом ВКС РФ
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    Американский эксперт восхитился новым учебно-тренировочным самолетом ВКС РФ

    7:31  26 Декабря 2017  /обновлено: 7:31  26 Декабря 2017
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    Американский эксперт восхитился новым учебно-тренировочным самолетом ВКС РФ

    Вашингтон, 26 декабря. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) АР-10 на базе нового российского учебно-тренировочного самолета СР-10 сделает ВКС РФ «действительно смертоносными». Такое мнение на портале National Interest выразил аналитик Дэйв Мажумдар.

    Эксперт отметил отличные аэродинамические качества дебютировавшего на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 российского учебно-тренировочного самолета СР-10 и его улучшенные характеристики управляемости. По мнению Мажумдара, он станет идеальным вариантом для звена летной программы между Як-152 и Як-130.

    Также эксперт отметил, что разработчики СР-10 собираются создать на его базе способный нести вооружение тяжелый БПЛА АР-10 «Аргумент». Аппарат сможет наносить молниеносные удары в качестве штурмовика, поражать средства ПВО, бронетехнику и корабли противника и даже перехватывать вражеские беспилотники. По мнению эксперта, появление АР-10 сделает ВКС РФ «действительно смертоносными».

    Напомним, ранее «Известия» сообщили, что СР-10 начнут поступать в ВКС РФ уже в 2018 году.

    Автор: Виталий Малясев
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    #россия #сша #самолет #вкс рф #ср-10
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