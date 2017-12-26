Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Экономика
Visa и Mastercard отстранили от сотрудничества с ассоциацией «Финтех»
Политика
Выборы-2018: инициативная группа официально объявит о выдвижении Путина 26 декабря
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Выборы-2018: инициативная группа официально объявит о выдвижении Путина 26 декабря

    8:00  26 Декабря 2017
    485

    Выборы-2018: инициативная группа официально объявит о выдвижении Путина 26 декабря

    Москва, 26 декабря. Инициативная группа в составе практически 600 человек соберется во вторник в российской столице, чтобы официально объявить о выдвижении действующего главы российского государства Владимира Путина на президентские выборы в 2018 году.

    Последующим шагом станет подача в российскую Центральную избирательную комиссию документов на выдвижение, получение разрешения на открытие избирательного счета, а также сбор подписей в поддержку президента России, передает РИА Новости

    Выборы-2018: инициативная группа официально объявит о выдвижении Путина 26 декабря

    Владимир Путин 6 декабря объявил о намерении идти на грядущие президентские выборы в качестве самовыдвиженца. «Единая Россия» поддержала российского лидера в этом решении. 

    Напомним, очередные выборы президента страны состоятся 18 марта 2018 года, избирательная кампания началась 18 декабря. 

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #россия #москва #цик #выборы-2018 #самовыдвиженец #инициативная группа
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть