Выборы-2018: инициативная группа официально объявит о выдвижении Путина 26 декабря

Москва, 26 декабря. Инициативная группа в составе практически 600 человек соберется во вторник в российской столице, чтобы официально объявить о выдвижении действующего главы российского государства Владимира Путина на президентские выборы в 2018 году.

Последующим шагом станет подача в российскую Центральную избирательную комиссию документов на выдвижение, получение разрешения на открытие избирательного счета, а также сбор подписей в поддержку президента России, передает РИА Новости.

Владимир Путин 6 декабря объявил о намерении идти на грядущие президентские выборы в качестве самовыдвиженца. «Единая Россия» поддержала российского лидера в этом решении.

Напомним, очередные выборы президента страны состоятся 18 марта 2018 года, избирательная кампания началась 18 декабря.

Владимир Путин. Биография