Три альпиниста погибли и два пострадали при сходе лавины в швейцарских Альпах

Берн, 26 декабря. При сходе лавины в швейцарских Альпах погибли три альпиниста и еще двое пострадали. Как пишет France Press, они совершали восхождение, когда произошел снежный обвал. Отмечается, что погибли мужчина и женщина из Швейцарии. Также среди погибших гражданин Франции.

Пострадавшие были найдены спасателями. Их госпитализировали в лечебное учреждение.

В местной полиции также рассказали, что из-за лавины в долине Виппталь в австрийских Альпах в сочельник католического Рождества были эвакуированы около 40 человек. При этом 70 человек оказались изолированы от внешнего мира.

Как передавал телеканал «360» ранее туристический поход 45летнего немца превратился в международную спасательную операцию. Мужчина провалился в расселину в Австрии, но самостоятельно выбраться не смог.