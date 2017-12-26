Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Экономика
Visa и Mastercard отстранили от сотрудничества с ассоциацией «Финтех»
Происшествия
Три альпиниста погибли и два пострадали при сходе лавины в швейцарских Альпах
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Три альпиниста погибли и два пострадали при сходе лавины в швейцарских Альпах

    7:27  26 Декабря 2017  /обновлено: 7:27  26 Декабря 2017
    106

    Три альпиниста погибли и два пострадали при сходе лавины в швейцарских Альпах

    Берн, 26 декабря. При сходе лавины в швейцарских Альпах погибли три альпиниста и еще двое пострадали. Как пишет France Press, они совершали восхождение, когда произошел снежный обвал. Отмечается, что погибли мужчина и женщина из Швейцарии. Также среди погибших гражданин Франции.

    Пострадавшие были найдены спасателями. Их госпитализировали в лечебное учреждение.

    В местной полиции также рассказали, что из-за лавины в долине Виппталь в австрийских Альпах в сочельник католического Рождества были эвакуированы около 40 человек. При этом 70 человек оказались изолированы от внешнего мира.

    Как передавал телеканал «360» ранее туристический поход 45летнего немца превратился в международную спасательную операцию. Мужчина провалился в расселину в Австрии, но самостоятельно выбраться не смог. 

    Три альпиниста погибли и два пострадали при сходе лавины в швейцарских Альпах

    Автор: Алия Садыкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #лавина #альпинист
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть