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Назван топ-10 главных слов 2017 года в России
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    Назван топ-10 главных слов 2017 года в России

    7:23  26 Декабря 2017  /обновлено: 7:23  26 Декабря 2017
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    Назван топ-10 главных слов 2017 года в России

    Москва, 26 декабря. Специалисты творческого развития русского языка составили топ-10 главных слов текущего года. 

    По имеющимся данным, первое место рейтинга завоевало слово «реновация», речь о которой шла практически весь 2017 год. Конечно, эксперты не могли оставить без внимания слово «биткоин» (самая популярная криптовалюта в мире — Прим.ред.), которое расположилось на второй строчке списка, сообщает «Свободная пресса»

    Назван топ-10 главных слов 2017 года в России

    Очень модным среди молодежи было слово «хайп» (шумиха, ажиотаж — Прим.ред.). Четвертое и пятое места заняли слова «токсичный» и «баттл» соответственно, пишет АиФ

    Вторую пятерку открывает слово «допинг», с которым связано отстранение российских атлетов с международных стартов. Далее по списку идут «криптовалюта», «фейк», «безвиз», а также «домогательство/харасмент».

    Назван топ-10 главных слов 2017 года в России

    Напомним, в минувшем году самым популярным словом стало «Brexit» (выход Британии из Евросоюза — Прим.ред.).

    Автор: Дана Балан
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    #язык #баттл #слова #хайп
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