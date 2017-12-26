Назван топ-10 главных слов 2017 года в России

Москва, 26 декабря. Специалисты творческого развития русского языка составили топ-10 главных слов текущего года.

По имеющимся данным, первое место рейтинга завоевало слово «реновация», речь о которой шла практически весь 2017 год. Конечно, эксперты не могли оставить без внимания слово «биткоин» (самая популярная криптовалюта в мире — Прим.ред.), которое расположилось на второй строчке списка, сообщает «Свободная пресса».

Очень модным среди молодежи было слово «хайп» (шумиха, ажиотаж — Прим.ред.). Четвертое и пятое места заняли слова «токсичный» и «баттл» соответственно, пишет АиФ.

Вторую пятерку открывает слово «допинг», с которым связано отстранение российских атлетов с международных стартов. Далее по списку идут «криптовалюта», «фейк», «безвиз», а также «домогательство/харасмент».

Напомним, в минувшем году самым популярным словом стало «Brexit» (выход Британии из Евросоюза — Прим.ред.).