Сирия: танки правительственной армии штурмуют линии поставок боевиков в Алеппо

Дамаск, 26 декабря. Танки Сирийской Арабской Армии штурмуют линии поставок боевиков под Алеппо.

Как передает Fars News Agency, правительственные войска штурмуют пулеметным огнем линии снабжения боевиков. Они наступают в Западном Алеппо.

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Ранее сообщалось, что начались новые столкновения «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ) с конкурентами на западе провинции.

1 Организация запрещена на территории РФ.