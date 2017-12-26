Сирия: танки правительственной армии штурмуют линии поставок боевиков в Алеппо
Дамаск, 26 декабря. Танки Сирийской Арабской Армии штурмуют линии поставок боевиков под Алеппо.
Как передает Fars News Agency, правительственные войска штурмуют пулеметным огнем линии снабжения боевиков. Они наступают в Западном Алеппо.
Ранее сообщалось, что начались новые столкновения «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ) с конкурентами на западе провинции.
1 Организация запрещена на территории РФ.
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