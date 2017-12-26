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Британский фрегат сопроводил российский военный корабль в Северном море
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    Британский фрегат сопроводил российский военный корабль в Северном море

    7:06  26 Декабря 2017  /обновлено: 7:06  26 Декабря 2017
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    Британский фрегат сопроводил российский военный корабль в Северном море

    Москва, 26 декабря. Британский боевой корабль HMS St Albans сопровождал российский фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» в территориальных водах Великобритании в Северном море. Об этом сообщают «Известия».

    Согласно сообщению королевских ВМС фрегат HMS St Albans вызвали для сопровождения «Адмирала Горшкова» 23 декабря. Российский корабль проходил рядом с британскими водами. HMS St Albans вел наблюдение за российским фрегатом в течение трех дней. Уже 26 декабря корабль должен вернуться на военную базу в Портсмуте.

    Напомним, ранее RT привела мнения экспертов относительно состояния британского флота. По заключению специалистов, королевские ВМС утрачивают боеготовность и уже не в состоянии вести большую войну.

    Автор: Виталий Малясев
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    #россия #великобритания #флот #фрегат
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