Британский фрегат сопроводил российский военный корабль в Северном море

Москва, 26 декабря. Британский боевой корабль HMS St Albans сопровождал российский фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» в территориальных водах Великобритании в Северном море. Об этом сообщают «Известия».

Согласно сообщению королевских ВМС фрегат HMS St Albans вызвали для сопровождения «Адмирала Горшкова» 23 декабря. Российский корабль проходил рядом с британскими водами. HMS St Albans вел наблюдение за российским фрегатом в течение трех дней. Уже 26 декабря корабль должен вернуться на военную базу в Портсмуте.

Напомним, ранее RT привела мнения экспертов относительно состояния британского флота. По заключению специалистов, королевские ВМС утрачивают боеготовность и уже не в состоянии вести большую войну.