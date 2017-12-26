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Пушков прокомментировал оговорку Порошенко о «подлости украинского режима»
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    Пушков прокомментировал оговорку Порошенко о «подлости украинского режима»

    7:05  26 Декабря 2017  /обновлено: 7:05  26 Декабря 2017
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    Пушков прокомментировал оговорку Порошенко о «подлости украинского режима»

    Москва, 26 декабря. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал оговорку Петра Порошенко о «подлости украинского режима».

    Пост на тему председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике разместил в своем аккаунте в Twitter, отметив буквально следующее: «Оговорка, конечно, и все же… в России так не ошибаются».

    Как напоминают «Известия», оговорку глава украинского государства допустил во время выступления по случаю Дня дипломатической службы Украины, пустившись в рассуждения о некой «российской агрессии».

    Петр Порошенко заявил буквально следующее: «никто не знает подлость украинского режима лучше, чем украинцы». Это отчетливо слышно, если посмотреть запись, опубликованную на Facebook на 12 минуте и 55 секунде.

    Пушков прокомментировал оговорку Порошенко о «подлости украинского режима»

    Добавим, что оговорка «по Фрейду» президента Украины нашла широчайший отклик на просторах Интернета.
     

    Автор: Константин Терехов
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    #петр порошенко #украина #алексей пушков
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