Пушков прокомментировал оговорку Порошенко о «подлости украинского режима»

Москва, 26 декабря. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал оговорку Петра Порошенко о «подлости украинского режима».

Пост на тему председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике разместил в своем аккаунте в Twitter, отметив буквально следующее: «Оговорка, конечно, и все же… в России так не ошибаются».

Порошенко:"Никто не знает подлость украинского режима лучше, чем мы - украинцы". Оговорка, конечно, и всё же...В России так не ошибаются. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 25, 2017

Как напоминают «Известия», оговорку глава украинского государства допустил во время выступления по случаю Дня дипломатической службы Украины, пустившись в рассуждения о некой «российской агрессии».

Петр Порошенко заявил буквально следующее: «никто не знает подлость украинского режима лучше, чем украинцы». Это отчетливо слышно, если посмотреть запись, опубликованную на Facebook на 12 минуте и 55 секунде.

Добавим, что оговорка «по Фрейду» президента Украины нашла широчайший отклик на просторах Интернета.

