Парад Победы на Первом канале стал самой рейтинговой ТВ-программой 2017-го года

Москва, 26 декабря. Парад Победы и последовавший за ним выпуск новостей на Первом канале стали самыми рейтинговыми программами отечественного ТВ в уходящем 2017-м году.

При этом, как сообщает «Комсомольская правда», программы, показанные на «первой кнопке», заняли 16 позиций топа-20 телевизионных программ года, еще четыре позиции принадлежат «России 1».

На третьем месте телевизионных пристрастий россиян – многосерийный документальный фильм американского режиссера Оливера Стоуна о российском президенте под названием «Путин».

Самым просматриваемым на телевидении художественным фильмом стал «Экипаж» режиссера Николая Лебедева с Данилой Козловским и Владимиром Машковым, который был показан на «России 1» 23 февраля.

Из множества шоу, показываемых на российском телевидении, самую большую аудиторию собрала программа «Лучше всех!», вышедшая в эфир Первого канала 19 февраля.

Что касается самой популярной спортивной трансляции, то максимальный интерес зрителей приковал к себе футбольный матч Кубка Конфедераций между сборными России и Португалии, показанный 21 июня.

Также в топ-20 самого популярного на ТВ попали х/ф «Офицеры», шоу «Голос. Дети», Парад ко Дню ВМФ, ток-шоу «Пусть говорят», программа «Время» от 9 мая и «Вести в 20:00» от 8 мая, матч Чили – Германия Кубка Конфедераций, х/ф «Москва слезам не верит», новогодний выпуск «Юмора года», сериал «Екатерина. Взлет», хоккейный матч ЧМ-2017 между Россией и Канадой, а также шоу «Голос».