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Парад Победы на Первом канале стал самой рейтинговой ТВ-программой 2017-го года
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    Парад Победы на Первом канале стал самой рейтинговой ТВ-программой 2017-го года

    6:49  26 Декабря 2017  /обновлено: 6:50  26 Декабря 2017
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    Парад Победы на Первом канале стал самой рейтинговой ТВ-программой 2017-го года

    Москва, 26 декабря. Парад Победы и последовавший за ним выпуск новостей на Первом канале стали самыми рейтинговыми программами отечественного ТВ в уходящем 2017-м году.

    При этом, как сообщает «Комсомольская правда», программы, показанные на «первой кнопке», заняли 16 позиций топа-20 телевизионных программ года, еще четыре позиции принадлежат «России 1».

    Парад Победы на Первом канале стал самой рейтинговой ТВ-программой 2017-го года

    На третьем месте телевизионных пристрастий россиян – многосерийный документальный фильм американского режиссера Оливера Стоуна о российском президенте под названием «Путин».

    Самым просматриваемым на телевидении художественным фильмом стал «Экипаж» режиссера Николая Лебедева с Данилой Козловским и Владимиром Машковым, который был показан на «России 1» 23 февраля.

    Парад Победы на Первом канале стал самой рейтинговой ТВ-программой 2017-го года

    Из множества шоу, показываемых на российском телевидении, самую большую аудиторию собрала программа «Лучше всех!», вышедшая в эфир Первого канала 19 февраля.

    Что касается самой популярной спортивной трансляции, то максимальный интерес зрителей приковал к себе футбольный матч Кубка Конфедераций между сборными России и Португалии, показанный 21 июня.

    Парад Победы на Первом канале стал самой рейтинговой ТВ-программой 2017-го года

    Также в топ-20 самого популярного на ТВ попали х/ф «Офицеры», шоу «Голос. Дети», Парад ко Дню ВМФ, ток-шоу «Пусть говорят», программа «Время» от 9 мая и «Вести в 20:00» от 8 мая, матч Чили – Германия Кубка Конфедераций, х/ф «Москва слезам не верит», новогодний выпуск «Юмора года», сериал «Екатерина. Взлет», хоккейный матч ЧМ-2017 между Россией и Канадой, а также шоу «Голос».

    Автор: Константин Терехов
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