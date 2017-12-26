Турчак рассказал о роли «Единой России» в выдвижении Путина

Москва, 26 декабря. Заместитель председателя Совета Федерации РФ, секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак рассказал, о роли партии в выдвижении Владимира Путина и участии в его предвыборной кампании. Планами политик поделился в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Турчак назвал риторическим вопрос о роли и месте партии «Единая Россия» в предвыборной кампании Владимира Путина.

«Мы партия президента. Владимир Владимирович ее создавал. Он бессменный лидер», — отметил Турчак.

В то же время политик подчеркнул, что электоральное поле Владимира Путина выходит далеко за пределы электорального поля партии «Единая России». Турчак назвал действующего президента надпартийным лидером и подчеркнул, что его поддерживают самые широкие слои населения. Поэтому он считает естественным решение Владимира Путина о самовыдвижении.

Говоря об участии «Единой России» в предвыборной кампании, Турчак назвал ряд сфер, в которых будет действовать партия. Среди них он перечислили сбор подписей, агитацию и донесение программы, скорой пойдет на выборы Владимир Путин.