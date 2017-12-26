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Турчак рассказал о роли «Единой России» в выдвижении Путина
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    Турчак рассказал о роли «Единой России» в выдвижении Путина

    6:51  26 Декабря 2017  /обновлено: 6:51  26 Декабря 2017
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    Турчак рассказал о роли «Единой России» в выдвижении Путина

    Москва, 26 декабря. Заместитель председателя Совета Федерации РФ, секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак рассказал, о роли партии в выдвижении Владимира Путина и участии в его предвыборной кампании. Планами политик поделился в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

    Турчак назвал риторическим вопрос о роли и месте партии «Единая Россия» в предвыборной кампании Владимира Путина.

    «Мы партия президента. Владимир Владимирович ее создавал. Он бессменный лидер», — отметил Турчак.

    В то же время политик подчеркнул, что электоральное поле Владимира Путина выходит далеко за пределы электорального поля партии «Единая России». Турчак назвал действующего президента надпартийным лидером и подчеркнул, что его поддерживают самые широкие слои населения. Поэтому он считает естественным решение Владимира Путина о самовыдвижении.

    Говоря об участии «Единой России» в предвыборной кампании, Турчак назвал ряд сфер, в которых будет действовать партия. Среди них он перечислили сбор подписей, агитацию и донесение программы, скорой пойдет на выборы Владимир Путин.

    «Самый широкий спектр партийного ресурса будет задействован в этой кампании», — пообещал Турчак.

    Автор: Виталий Малясев
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    #путин #россия #единая россия #турчак
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