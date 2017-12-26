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Эксперт объяснил, зачем Путин поменял полпредов в ЦФО и СЗФО
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    Эксперт объяснил, зачем Путин поменял полпредов в ЦФО и СЗФО

    6:20  26 Декабря 2017  /обновлено: 6:20  26 Декабря 2017
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    Эксперт объяснил, зачем Путин поменял полпредов в ЦФО и СЗФО

    Москва, 26 декабря. Назначение полпредом в Центральном федеральном округе (ЦФО) экс-губернатора Воронежской области Алексея Гордеева вместо переведенного на аналогичную должность в СЗФО Александра Беглова стало результатом тонкой настройки аппаратов полпредов в округах. Об этом со ссылкой на генерального директора Центра политической информации Алексея Мухина сообщает RT.

    «Во-первых, снимается вопрос об упразднении института полпредов. Он еще поработает. Во-вторых, эта ротация является последствием тонкой настройки аппаратов СЗФО и ЦФО», — цитирует Мухина издание.

    По мнению эксперта, у президента России Владимира Путина могут быть «скрытые причины» этой кадровой ротации. Но основной вывод, по мнению Мухина, заключается в том, что федеральной власти необходим институт полпредов.

    Автор: Виталий Малясев
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