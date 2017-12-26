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Украина
Общественник обвинила Яценюка и Порошенко в государственной измене
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    Общественник обвинила Яценюка и Порошенко в государственной измене

    6:10  26 Декабря 2017  /обновлено: 6:10  26 Декабря 2017
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    Общественник обвинила Яценюка и Порошенко в государственной измене

    Москва, 26 декабря. Глава наблюдательного совета украинского Центра свободы слова Елена Бондаренко обвинила Арсения Яценюка и Петра Порошенко в государственной измене.

    «Для меня было грустным, возмутительным, отвратительным узнать о том, что господин Байден, который имеет непосредственное отношения к событиям в Украине в 2013–15 годах, издал свои мемуары, в которых, абсолютно не стесняясь, пошагово расписал, как легко они манипулировали украинской элитой во время кризисных событий», — рассказала общественник в эфире «Воскресного вечера с Владимиром Соловьевым».

    Общественник обвинила Яценюка и Порошенко в государственной измене

    «Байден рассказывает, как они делали коалиционное правительство, как отчитывался Яценюк об этом, как он неустанно убеждал Яценюка и Порошенко помириться, потому что это мешало, подчеркну, американским, но не украинским интересам в нашей стране. Он также признается в том, что был последним, кто звонил Януковичу, сказав, что «его игра закончена, можешь уезжать», — продолжила глава наблюдательного совета украинского Центра свободы слова.

    «Судя по мемуарам Байдена, господина Яценюка и господина Порошенко можно обвинить в государственной измене. Это люди, которые звонили и согласовывали свои шаги с иностранцем. То, что они называют «революцией достоинства» превратилось  в «революцию позора» украинского народа», — резюмировала Елена Бондаренко.

    Автор: Константин Терехов
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    #петр порошенко #украина #арсений яценюк #джо байден #вечер с владимиром соловьевым #елена бондаренко
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