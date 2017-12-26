Общественник обвинила Яценюка и Порошенко в государственной измене

Москва, 26 декабря. Глава наблюдательного совета украинского Центра свободы слова Елена Бондаренко обвинила Арсения Яценюка и Петра Порошенко в государственной измене.

«Для меня было грустным, возмутительным, отвратительным узнать о том, что господин Байден, который имеет непосредственное отношения к событиям в Украине в 2013–15 годах, издал свои мемуары, в которых, абсолютно не стесняясь, пошагово расписал, как легко они манипулировали украинской элитой во время кризисных событий», — рассказала общественник в эфире «Воскресного вечера с Владимиром Соловьевым».

«Байден рассказывает, как они делали коалиционное правительство, как отчитывался Яценюк об этом, как он неустанно убеждал Яценюка и Порошенко помириться, потому что это мешало, подчеркну, американским, но не украинским интересам в нашей стране. Он также признается в том, что был последним, кто звонил Януковичу, сказав, что «его игра закончена, можешь уезжать», — продолжила глава наблюдательного совета украинского Центра свободы слова.