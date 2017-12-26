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На Иртышской набережной в Омске произошло ДТП
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    На Иртышской набережной в Омске произошло ДТП

    6:01  26 Декабря 2017  /обновлено: 6:01  26 Декабря 2017
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    На Иртышской набережной в Омске произошло ДТП

    Омск, 26 декабря. Два легковых автомобиля столкнулись и вылетели с дороги на Иртышской набережной в Омске. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщают местные СМИ.

    ДТП произошло накануне вечером. Отечественная «легковушка» Лада Priora столкнулась с двигавшейся во встречном направлении иномаркой. От удара отечественный автомобиль вылетел с дороги и врезался в сугроб. Иномарку выбросило на обочину. О пострадавших или жертвах ДТП не сообщается.

    Напомним, накануне страшное ДТП, в котором погибли несколько человек, произошло в Москве. У входа на станцию метро «Славянский базар» автобус съехал с дороги в подземный переход. Водитель автобуса на допросе сообщил, что трагедия произошла из-за отказавших тормозов, сообщает портал URA.ru.

    Автор: Виталий Малясев
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    #дтп #омск #столкновение
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