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Сирия: боевики капитулировали перед правительственными войсками на западе провинции Дамаск
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    Сирия: боевики капитулировали перед правительственными войсками на западе провинции Дамаск

    5:46  26 Декабря 2017  /обновлено: 5:46  26 Декабря 2017
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    Сирия: боевики капитулировали перед правительственными войсками на западе провинции Дамаск

    Дамаск, 26 декабря. Подразделения боевиков близкой к запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1 группировки «Тахрир аш-Шам» в долине в Бейт Джинн на западе провинции Дамаск сдались правительственным войскам. Об этом сообщает агентство Al-Masdar News.

    По данным издания, капитуляция боевиков стала итогом длившейся в течение месяца наступательной операции, которую проводили в провинции Дамаск правительственные войска и союзные подразделения. В результате наступления военным удалось захватить все высоты в долине Бейт Джинн, что позволило установить контроль над несколькими укреплениями боевиков.

    По условиям капитуляции, сдавшиеся боевики должны покинуть территорию Бейт Джинн в течение 48 часов. Их эвакуируют в провинцию Идлиб.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Виталий Малясев
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    #сирия #дамаск #тахрир аш-шам
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