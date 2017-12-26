Сирия: боевики капитулировали перед правительственными войсками на западе провинции Дамаск

Дамаск, 26 декабря. Подразделения боевиков близкой к запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1 группировки «Тахрир аш-Шам» в долине в Бейт Джинн на западе провинции Дамаск сдались правительственным войскам. Об этом сообщает агентство Al-Masdar News.

По данным издания, капитуляция боевиков стала итогом длившейся в течение месяца наступательной операции, которую проводили в провинции Дамаск правительственные войска и союзные подразделения. В результате наступления военным удалось захватить все высоты в долине Бейт Джинн, что позволило установить контроль над несколькими укреплениями боевиков.

По условиям капитуляции, сдавшиеся боевики должны покинуть территорию Бейт Джинн в течение 48 часов. Их эвакуируют в провинцию Идлиб.

1 Организация запрещена на территории РФ.