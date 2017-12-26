Циклон на Камчатке привел к отмене занятий в школах, закрытию дорог и аэропортов

Петропавловск-Камчатский, 26 декабря. Разгул стихии, связанный с мощным циклоном, который обрушился на Камчатку, привел к отмене занятий в школах, закрытию дорог и прерыванию авиасообщения.

Как сообщает РИА Новости, в краевом центре из-за непогоды отменяют занятия в школах – так в учебные заведения пошли обучающие в первую смену с 5 по 11 классы, занятия во вторую смену отменены полностью.

В спасательном ведомстве рекомендуют автолюбителям воздержаться от поездок ввиду плохой видимости на дорогах. А участок автодороги Усть-Большерецк – Октябрьский закрыт вовсе.

Кроме того, аэропорты Камчатки работают не в полном объеме – так межрегиональные рейсы на полуостров пока не летят. На запасных аэродромах находятся самолеты, летевшие в край из Москвы и Новосибирска.

Добавим, что под влияние атмосферного вихря попали краевой центр, а также еще ряд населенных пунктов и районов. Во вторник на Камчатке — местами сильный снег, метель, на дорогах - гололед и снежные заносы.