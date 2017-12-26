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Украина
Азаров подвел итоги правления «оранжевой команды»
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    Азаров подвел итоги правления «оранжевой команды»

    5:23  26 Декабря 2017  /обновлено: 5:24  26 Декабря 2017
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    Азаров подвел итоги правления «оранжевой команды»

    Москва, 26 декабря. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров подвел итог «длительного периода разграбления страны». О том, чем обернется для Украины правление «оранжевой команды» политик написал на своей страничке в социальной сети Facebook.

    Азаров указал на большую задолженность Украины перед Международным валютным фондом (МВФ). Политик подчеркнул, что за четыре года страна крепко села на «кредитную иглу». Пик платежей по кредитам придется на 2019 и 2020 годы, поэтому без новых кредитных программ банкротство страны будет неизбежным.

    Сложившуюся ситуацию политик назвал «прямым результатом госпереворота». Азаров подчеркнул, что «впервые за всю историю Украины «оранжевая команда» правит страной уже 4 года». Результаты этого правления, по мнению политика, будут разрушительными.

    «Такого длительного периода разграбления страны раньше еще не было. Еще год-два, и восстановление страны будет проблематичным», — написал Азаров.

    Автор: Виталий Малясев
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    #украина #азаров #экономика #мвф #кредиты
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