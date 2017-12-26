Россияне назвали победу над ИГ в Сирии главным событием года

Москва, 26 декабря. Жители России, подводя итоги уходящего года, назвали главным событием 2017-го победу в Сирии над запрещенной в РФ группировкой ИГИЛ1.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на исследования холдинга «Ромир», россияне назвали происходящее в Сирийской арабской республике как главным событием года в России (23%), так и главным в мире (32%).

Что касается других событий в России, то респонденты также называли 100-летие Великой октябрьской революции (18%), тяжелую экономическую ситуацию (17%), отставки губернаторов (10%), допинговый скандал (8%).

Главным в мире, кроме войны в Сирии, россияне считают борьбу с «Исламским государством»1 (18%), теракты в США и Европе (14%), инаугурацию Дональда Трампа (13%), ядерные испытания КНДР (12%).

«Таким образом, итогами уходящего года можно считать некоторое улучшение экономической ситуации в стране, что отразилось на снижении числа россиян, которые называют кризис событием года. Однако теперь на первое место в событийном рейтинге в масштабе страны и мира вышла война», — приходят к заключению автора исследования.

Добавим, что всего в опросе приняли участие 2000 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет и старше, проживающих во всех типах городов и в сельской местности, во всех федеральных округах.

1 Организация запрещена на территории РФ.