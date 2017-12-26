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В США не понимают, к чему приведут поставки оружия Украине — Кедми
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    В США не понимают, к чему приведут поставки оружия Украине — Кедми

    5:23  26 Декабря 2017  /обновлено: 5:23  26 Декабря 2017
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    В США не понимают, к чему приведут поставки оружия Украине — Кедми

    Москва, 26 декабря. США не понимают, к чему приведет их решение поставлять Украине летальное оружие. Такое мнение высказал израильский эксперт и общественный деятель Яков Кедми в рамках телепередачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» в эфире канала «Россия 1».

    Эксперт отметил, что в США различные ведомства действуют по своему усмотрению и «правая рука не знает, что делает левая». Кедми подчеркнул, что в Соединенных Штатах «редко делали разумные шаги, которые просчитывали наперед». По их вине часто возникали войны, которые американцы не хотели, но спровоцировали.

    В качестве примера эксперт привел войну России и Грузии. По словам Кедми, Белый дом не хотел развязывать вооруженный конфликт и даже предупреждал об этом занимавшего пост президента Грузии Михаила Саакашвили. Но посол США убеждал грузинского лидера в обратном. В результате случилась война, которую Грузия проиграла.

    В качестве других примеров Кедми привел ряд эпизодов из истории взаимоотношений Соединенных Штатов и Израиля, в том числе недавнее заявление президента США Дональда Трампа по Иерусалиму.

    «Это американская политика, нельзя  понимать ее буквально. Когда они говорят, они не всегда думают, о чем они говорят. Они не всегда понимают, к чему это приведет», — подчеркнул эксперт.

    Такая же ситуация сложилась вокруг Украины. Кедми заявил, что конфликт на юго-востоке страны выше понимания США. Об этом свидетельствует решение поставлять Украине летальное оружие.

    «Они не понимают, к чему это приведет», — заключил Яков Кедми.

    Автор: Виталий Малясев
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    #россия #сша #украина #кедми
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