Москва, 26 декабря. США не понимают, к чему приведет их решение поставлять Украине летальное оружие. Такое мнение высказал израильский эксперт и общественный деятель Яков Кедми в рамках телепередачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» в эфире канала «Россия 1».

Эксперт отметил, что в США различные ведомства действуют по своему усмотрению и «правая рука не знает, что делает левая». Кедми подчеркнул, что в Соединенных Штатах «редко делали разумные шаги, которые просчитывали наперед». По их вине часто возникали войны, которые американцы не хотели, но спровоцировали.

В качестве примера эксперт привел войну России и Грузии. По словам Кедми, Белый дом не хотел развязывать вооруженный конфликт и даже предупреждал об этом занимавшего пост президента Грузии Михаила Саакашвили. Но посол США убеждал грузинского лидера в обратном. В результате случилась война, которую Грузия проиграла.

В качестве других примеров Кедми привел ряд эпизодов из истории взаимоотношений Соединенных Штатов и Израиля, в том числе недавнее заявление президента США Дональда Трампа по Иерусалиму.

«Это американская политика, нельзя понимать ее буквально. Когда они говорят, они не всегда думают, о чем они говорят. Они не всегда понимают, к чему это приведет», — подчеркнул эксперт.

Такая же ситуация сложилась вокруг Украины. Кедми заявил, что конфликт на юго-востоке страны выше понимания США. Об этом свидетельствует решение поставлять Украине летальное оружие.