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О готовности Сочи к проведению конгресса нацдиалога Сирии рассказал мэр города
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    О готовности Сочи к проведению конгресса нацдиалога Сирии рассказал мэр города

    4:41  26 Декабря 2017  /обновлено: 4:41  26 Декабря 2017
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    О готовности Сочи к проведению конгресса нацдиалога Сирии рассказал мэр города

    Сочи, 26 декабря. Глава администрации Сочи рассказал о том, что город готов к проведению мероприятий самого высокого уровня, таких как конгресс национального диалога Сирии.

    «Подобные событийные мероприятия очень нужны, они помогают развивать город, влияют на круглогодичную загрузку наших объектов размещения, торговли, общественного питания и услуг», — рассказал Анатолий Пахомов РИА Новости.

    По словам мэра Сочи, у города есть, как минимум, три составляющих успеха – появление курортов на Красной поляне, развитие бальнеоводолечения и объекты олимпийского наследия.

    «Ледовые дворцы, спортивные зоны, площадки для проведения мероприятий, отели, конференц-залы. Это все дает возможность проведения в Сочи ответственных мероприятий международного уровня», — констатировал Анатолий Пахомов.

    О готовности Сочи к проведению конгресса нацдиалога Сирии рассказал мэр города

    Напомним, что проведение конгресса национального диалога Сирии в Сочи 29-30 января анонсировали по итогам восьмого раунда переговоров в Астане. Списки участников формируются с учетом мнений, в том числе турецкой и иранской сторон.
     

    Автор: Константин Терехов
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    #сирия #сочи #астана
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