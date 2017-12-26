О готовности Сочи к проведению конгресса нацдиалога Сирии рассказал мэр города

Сочи, 26 декабря. Глава администрации Сочи рассказал о том, что город готов к проведению мероприятий самого высокого уровня, таких как конгресс национального диалога Сирии.

«Подобные событийные мероприятия очень нужны, они помогают развивать город, влияют на круглогодичную загрузку наших объектов размещения, торговли, общественного питания и услуг», — рассказал Анатолий Пахомов РИА Новости.

По словам мэра Сочи, у города есть, как минимум, три составляющих успеха – появление курортов на Красной поляне, развитие бальнеоводолечения и объекты олимпийского наследия.

«Ледовые дворцы, спортивные зоны, площадки для проведения мероприятий, отели, конференц-залы. Это все дает возможность проведения в Сочи ответственных мероприятий международного уровня», — констатировал Анатолий Пахомов.

Напомним, что проведение конгресса национального диалога Сирии в Сочи 29-30 января анонсировали по итогам восьмого раунда переговоров в Астане. Списки участников формируются с учетом мнений, в том числе турецкой и иранской сторон.

