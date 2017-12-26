Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Циклон на Камчатке привел к отмене занятий в школах, закрытию дорог и аэропортов
Украина
Азаров: «Страна агрессор» в 2017 году перечислила Украине больше, чем МВФ и ЕС вместе взятые
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Азаров: «Страна агрессор» в 2017 году перечислила Украине больше, чем МВФ и ЕС вместе взятые

    3:37  26 Декабря 2017  /обновлено: 3:37  26 Декабря 2017
    542

    Азаров: «Страна агрессор» в 2017 году перечислила Украине больше, чем МВФ и ЕС вместе взятые

    Москва, 26 декабря. Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров напомнил, что «страна агрессор» перевела Украине больше денег, чем все кредиты и помощь от международных организаций и Евросоюза вместе взятые. Об этом политик написал на своей страничке в социальной сети Facebook.

    Азаров напомнил о сообщении украинской государственной компании «Нафтогаз» о том, что Россия перечислила в качестве оплаты за транзит газа три млрд долларов. Политик посоветовал подумать об этом всем тем, кто «беспрерывно кричит об «агрессии России».

    «Страна-«агрессор» перечислила в 2017 г. больше, чем все кредиты МВФ, помощь ЕС и другие кредиты вместе взятые, и это при том, что Киев упорно отказывается возвращать те же $3 млрд. кредита, предоставленные Россией», — написал Азаров.

    Напомним, недавно Стокгольмский суд поставил точку в споре российской компании «Газпром» и украинского «Нафтогаза», который тянулся с 2014 года. Суд встал на сторону «Газпрома» и обязал украинскую компанию выплатить российскому партнеру два млрд долларов.

    Автор: Виталий Малясев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #украина #азаров #газпром #нафтогаз
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть