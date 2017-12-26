Азаров: «Страна агрессор» в 2017 году перечислила Украине больше, чем МВФ и ЕС вместе взятые

Москва, 26 декабря. Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров напомнил, что «страна агрессор» перевела Украине больше денег, чем все кредиты и помощь от международных организаций и Евросоюза вместе взятые. Об этом политик написал на своей страничке в социальной сети Facebook.

Азаров напомнил о сообщении украинской государственной компании «Нафтогаз» о том, что Россия перечислила в качестве оплаты за транзит газа три млрд долларов. Политик посоветовал подумать об этом всем тем, кто «беспрерывно кричит об «агрессии России».

«Страна-«агрессор» перечислила в 2017 г. больше, чем все кредиты МВФ, помощь ЕС и другие кредиты вместе взятые, и это при том, что Киев упорно отказывается возвращать те же $3 млрд. кредита, предоставленные Россией», — написал Азаров.

Напомним, недавно Стокгольмский суд поставил точку в споре российской компании «Газпром» и украинского «Нафтогаза», который тянулся с 2014 года. Суд встал на сторону «Газпрома» и обязал украинскую компанию выплатить российскому партнеру два млрд долларов.