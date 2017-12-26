Сирия: ударом ВКС РФ на севере Хамы уничтожен глава СМИ боевиков «Тахрир аш-Шам»

Дамаск, 26 декабря. Ударом ВКС РФ на севере провинции Хама Сирийской Арабской Республики уничтожен Або Хамза аль-Хамви, глава СМИ формирования «Тахрир аш-Шам», близкого к запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1. Об этом сообщает Muraselon.

Отмечается, что 25-го декабря сирийские правительственные войска и ВКС РФ предприняли атаку на боевиков в северной части провинции Хама. В результате наступления был ликвидирован глава СМИ «Агентства Ибаа», подконтрольного «Тахрир аш-Шам».

Накануне президент России Владимир Путин заявил о победе российских вооруженных сил над террористами в Сирии. Глава государства добавил, что отдельные очаги сопротивления еще могут сохраняться. Однако в целом террористы потерпели безоговорочное поражение, — цитирует президента России издание «Ура.ру».

1 Организация запрещена на территории РФ.