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Сирия: ударом ВКС РФ на севере Хамы уничтожен глава СМИ боевиков «Тахрир аш-Шам»
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    Сирия: ударом ВКС РФ на севере Хамы уничтожен глава СМИ боевиков «Тахрир аш-Шам»

    2:50  26 Декабря 2017  /обновлено: 2:50  26 Декабря 2017
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    Сирия: ударом ВКС РФ на севере Хамы уничтожен глава СМИ боевиков «Тахрир аш-Шам»

    Дамаск, 26 декабря. Ударом ВКС РФ на севере провинции Хама Сирийской Арабской Республики уничтожен Або Хамза аль-Хамви, глава СМИ формирования «Тахрир аш-Шам», близкого к запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1. Об этом сообщает Muraselon.

    Отмечается, что 25-го декабря сирийские правительственные войска и ВКС РФ предприняли атаку на боевиков в северной части провинции Хама. В результате наступления был ликвидирован глава СМИ «Агентства Ибаа», подконтрольного «Тахрир аш-Шам».

    Накануне президент России Владимир Путин заявил о победе российских вооруженных сил над террористами в Сирии. Глава государства добавил, что отдельные очаги сопротивления еще могут сохраняться. Однако в целом террористы потерпели безоговорочное поражение, — цитирует президента России издание «Ура.ру».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #сирия #вкс рф #тахрир аш-шам
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