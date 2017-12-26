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Украина
Экс-командир «Айдара» осудил поставки летального оружия Украине
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    Экс-командир «Айдара» осудил поставки летального оружия Украине

    2:51  26 Декабря 2017  /обновлено: 2:51  26 Декабря 2017
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    Экс-командир «Айдара» осудил поставки летального оружия Украине

    Киев, 26 декабря. Народный депутат Украины и бывший командир национального батальона «Айдар» Сергей Мельничук заявил, что предоставление Украине летального оружия приведет к эскалации конфликта. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает «ПолитНавигатор».

    «Оружие - это всегда эскалация конфликта. Именно летальное оружие может обострить; все-таки на фронте нужно было бы идти к мирному пути», — заявил Мельничук.

    Бывший командир нацбатальона считает, что предоставление летального оружия не приведет к серьезным подвижкам линии фронта. По его мнению, решить конфликт миром помогут «договоренности между политиками, между представителями стран».

    Мельничук также заявил, что война будет вестись «до последнего украинца».

    «Я вижу, что это борьба до последнего украинца. На фронте гибнут наши ребята, а на остальной части украинской территории идет уничтожение украинской нации», — отметил депутат.

    Экс-командир украинского нацбата подчеркнул, что «на порядок людей больше гибнет от политики наших властей», а не от боевых действий.

    Напомним, ранее сообщалось, что администрация президента США ратифицировала план по предоставлению Украине противотанковых ракет Javelin. В МИД России назвали решение Белого дома «опасным».

    Автор: Виталий Малясев
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    #сша #украина #летальное оружие #поставки
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