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Украина
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Общество
В Putin Team определились с официальной символикой
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    В Putin Team определились с официальной символикой

    2:24  26 Декабря 2017  /обновлено: 2:24  26 Декабря 2017
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    В Putin Team определились с официальной символикой

    Москва, 26 декабря. На сайте движения в поддержку президента России Владимира Путина Putin Team показали фирменную символику.

    Символику движения выбирали по результатам конкурса, который еще 24 ноября объявил основатель Putin Team Александр Овечкин. Прием заявок на конкурс завершился 15 декабря, а в ночь на 25 декабря завершилось голосование, в котором поучаствовали десятки тысяч человек.

    Финалистами конкурса стали три фирменных стиля от Сергея Алферова, Валерия Хорохордина и Николая Леванова. Все три варианта будут использоваться для нанесения на экипировку и сувенирную продукцию движения.

    Напомним, о создании движения в поддержку президента России Владимира Путина в начале ноября текущего года объявил российский хоккеист Александр Овечкин. Спортсмен отметил, что «переломить ход игры» может только команда и призвал всех желающих присоединиться к «Команде Путина». О желании вступить в Putin Team уже заявили многие спортсмены и звезды шоу-бизнеса.

    Автор: Виталий Малясев
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    #путин #овечкин #putin team
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