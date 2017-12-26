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Украина
Азаров: «Страна агрессор» в 2017 году перечислила Украине больше, чем МВФ и ЕС вместе взятые
Политика
Лучше на скажешь: Азаров прокомментировал слова Порошенко о «коварстве украинского режима»
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    Лучше на скажешь: Азаров прокомментировал слова Порошенко о «коварстве украинского режима»

    2:13  26 Декабря 2017  /обновлено: 2:13  26 Декабря 2017
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    Лучше на скажешь: Азаров прокомментировал слова Порошенко о «коварстве украинского режима»

    Москва, 26 декабря. Бывший глава правительства Украины Николай Азаров прокомментировал заявление Петра Порошенко о том, что никто лучше украинцев на знает о «коварстве украинского режима». Соответствующую запись политик оставил на своей странице в Facebook.

    По мнению Азарова, Порошенко очень точно выразил сущность киевских властей.

    «Лучше не скажешь о киевском режиме, чем это сделал сам Порошенко,  — написал экс-премьер».

    Заявление, на которое откликнулся Азаров, было сделано Порошенко в ходе выступления по случаю дня дипломатической службы. Глава государства сказал, что «никто, наверное, не знает, подлость украинского режима лучше, чем мы — украинцы».

    Следует отметить, что на самом деле украинский лидер хотел рассказать дипломатам о «коварстве» России, однако допустил символичную оговорку, — напоминает RT.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #порошенко #азаров #украинцы #коварство #подлость
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