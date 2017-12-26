Лучше на скажешь: Азаров прокомментировал слова Порошенко о «коварстве украинского режима»

Москва, 26 декабря. Бывший глава правительства Украины Николай Азаров прокомментировал заявление Петра Порошенко о том, что никто лучше украинцев на знает о «коварстве украинского режима». Соответствующую запись политик оставил на своей странице в Facebook.

По мнению Азарова, Порошенко очень точно выразил сущность киевских властей.

«Лучше не скажешь о киевском режиме, чем это сделал сам Порошенко, — написал экс-премьер».

Заявление, на которое откликнулся Азаров, было сделано Порошенко в ходе выступления по случаю дня дипломатической службы. Глава государства сказал, что «никто, наверное, не знает, подлость украинского режима лучше, чем мы — украинцы».

Следует отметить, что на самом деле украинский лидер хотел рассказать дипломатам о «коварстве» России, однако допустил символичную оговорку, — напоминает RT.