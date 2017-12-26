Эксперты огласили итоги анализа обстоятельств ДТП автобуса в Москве

Москва, 26 декабря. Эксперты российской автомобилестроительной компании «Группа ГАЗ» огласили результаты анализа обстоятельств ДТП у станции метро «Славянский бульвар» в Москве, где автобус въехал в пешеходный переход.

Специалисты отмечают, что в начале движения колеса автобусы резко вывернули в правую сторону. Транспортное средство двигалось с существенным отклонением от маршрута следования.

С высокой долей вероятности, водитель не задействовал тормозные системы автобуса, или торможение двигателем.

«В противном случае автобус бы гарантированно остановился», — цитирует заключение РИА Новости.

Следует отметить, что выводы «Группа ГАЗ» не совпадают с пояснениями самого водителя. Тот утверждает, что автобус начал движение произвольно, а тормоза оказались в неисправном состоянии, — напоминает издание «Ура.ру.».