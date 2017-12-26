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Украина
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Общество
Эксперты огласили итоги анализа обстоятельств ДТП автобуса в Москве
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    Эксперты огласили итоги анализа обстоятельств ДТП автобуса в Москве

    1:44  26 Декабря 2017  /обновлено: 2:03  26 Декабря 2017
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    Эксперты огласили итоги анализа обстоятельств ДТП автобуса в Москве

    Москва, 26 декабря. Эксперты российской автомобилестроительной компании «Группа ГАЗ» огласили результаты анализа обстоятельств ДТП у станции метро «Славянский бульвар» в Москве, где автобус въехал в пешеходный переход.

    Специалисты отмечают, что в начале движения колеса автобусы резко вывернули в правую сторону. Транспортное средство двигалось с существенным отклонением от маршрута следования.

    Эксперты огласили итоги анализа обстоятельств ДТП автобуса в Москве

    С высокой долей вероятности, водитель не задействовал тормозные системы автобуса, или торможение двигателем.

    «В противном случае автобус бы гарантированно остановился», — цитирует заключение РИА Новости.

    Следует отметить, что выводы «Группа ГАЗ» не совпадают с пояснениями самого водителя. Тот утверждает, что автобус начал движение произвольно, а тормоза оказались в неисправном состоянии, — напоминает издание «Ура.ру.».

    Автор: Сергей Свазовский
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    #москва #дтп #автобус #торможение #славянский бульвар
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