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Украина
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Украинские силовики дважды за сутки нарушили режим прекращения огня — ЛНР
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    Украинские силовики дважды за сутки нарушили режим прекращения огня — ЛНР

    1:22  26 Декабря 2017  /обновлено: 1:22  26 Декабря 2017
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    Украинские силовики дважды за сутки нарушили режим прекращения огня — ЛНР

    Луганск, 26 декабря. Украинские силовики дважды на протяжении минувших суток открывали огонь по территории Луганской народной республики. Об этом сообщил в пресс-службе Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР).

    «Украинские силовики сегодня вечером два раза нарушили режим прекращения огня, применив гранатометы (АГС) и крупнокалиберное стрелковое оружие… По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения нет»,  — отмечает пресс-служба.

    Уточняется, что украинские силовики вели обстрелы по направлению к населенным пунктам Калиново и Логвиново,  — цитирует РИА Новости.

    24 декабря представители ЛНР также сообщали о двух случаях нарушения режима прекращения огня со стороны украинских силовиков. Тогда обстрелам подверглись населенные пункты Фрунзе и Калиновка. К счастью, обошлось без жертв и разрушений.

    Автор: Сергей Свазовский
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