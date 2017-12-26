Луганск, 26 декабря. Украинские силовики дважды на протяжении минувших суток открывали огонь по территории Луганской народной республики. Об этом сообщил в пресс-службе Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР).

«Украинские силовики сегодня вечером два раза нарушили режим прекращения огня, применив гранатометы (АГС) и крупнокалиберное стрелковое оружие… По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения нет», — отмечает пресс-служба.

Уточняется, что украинские силовики вели обстрелы по направлению к населенным пунктам Калиново и Логвиново, — цитирует РИА Новости.

24 декабря представители ЛНР также сообщали о двух случаях нарушения режима прекращения огня со стороны украинских силовиков. Тогда обстрелам подверглись населенные пункты Фрунзе и Калиновка. К счастью, обошлось без жертв и разрушений.