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Сирия: военные САА используют против террористов советские РП-46 — эксперт
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    Сирия: военные САА используют против террористов советские РП-46 — эксперт

    0:37  26 Декабря 2017  /обновлено: 0:37  26 Декабря 2017
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    Сирия: военные САА используют против террористов советские РП-46 — эксперт

    Москва, 26 декабря. Сирийские правительственные войска применяют против террористов не только современное стрелковое оружие, но и оружие, произведенное во время Великой отечественной войны или сразу после нее. Об этом рассказал военный эксперт Юрий Лямин.

    В частности, по его словам, на Голанских высотах провинции Эль-Кунейтра использовался 7,62-мм ротный пулемет РП-46, увидевший свет в 1946-м году.

    «Некоторые из таких образцов попали с черных рынков оружия из соседних Ливана и Ирака. Другие — со складов мобилизационного резерва сирийской армии или ее союзников. Среди таких примеров, наверное, самым известным является разграбление боевиками в Алеппо в августе 2012 г. армейского склада, где находились 5000 старых немецких автоматов Sturmgewehr 44», — утверждает Лямин, слова которого цитирует «Российская газета».

    Накануне «Ура.ру» сообщало о найденных в САР уральских танках, задействованных в Параде победы.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #сирия #саа #оружие #рп-46
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