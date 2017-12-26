Москва, 26 декабря. Сирийские правительственные войска применяют против террористов не только современное стрелковое оружие, но и оружие, произведенное во время Великой отечественной войны или сразу после нее. Об этом рассказал военный эксперт Юрий Лямин.

В частности, по его словам, на Голанских высотах провинции Эль-Кунейтра использовался 7,62-мм ротный пулемет РП-46, увидевший свет в 1946-м году.

«Некоторые из таких образцов попали с черных рынков оружия из соседних Ливана и Ирака. Другие — со складов мобилизационного резерва сирийской армии или ее союзников. Среди таких примеров, наверное, самым известным является разграбление боевиками в Алеппо в августе 2012 г. армейского склада, где находились 5000 старых немецких автоматов Sturmgewehr 44», — утверждает Лямин, слова которого цитирует «Российская газета».

Накануне «Ура.ру» сообщало о найденных в САР уральских танках, задействованных в Параде победы.