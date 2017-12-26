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Сирия: за год в САР ввели в строй более пяти тысяч предприятий
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    Сирия: за год в САР ввели в строй более пяти тысяч предприятий

    0:16  26 Декабря 2017  /обновлено: 0:32  26 Декабря 2017
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    Сирия: за год в САР ввели в строй более пяти тысяч предприятий

    Дамаск, 26 декабря. Более пяти тысяч предприятий были введены в эксплуатацию в Сирийской Арабской Республике в уходящем 2017-м году. Об этом сообщил глава министерства промышленности Ахмед аль-Хаму.

    По его словам, военные победы над террористами создали почву для восстановления промышленного потенциала страны. Официальный Дамаск предпринял ряд мер, направленных на поддержку малого бизнеса, восстановление инфраструктуры и промышленности регионов. Удалось восстановить и снабжение электроэнергией.

    Ахмед аль-Хаму уточнил, что на данный момент в стране работают более 11 тысяч предприятий, в то время как по состоянию на начало года этот показатель составлял лишь шесть тысяч.

    «Вновь запущенные предприятия уже произвели продукции на 340 миллионов долларов и получили прибыль порядка 50 миллионов долларов», - цитирует РИА Новости.

    Ранее Ура.ру сообщало о найденных в Сирии уральских танках, принимавших участие в Параде победы в Москве.

    Автор: Серегей Свазовский
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    #сирия #сар #предприятия #заводы
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