Газзаев раскритиковал Мутко за решение приостановить деятельность на посту президента РФС

Москва, 25 декабря. Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев подверг критике решение Виталия Мутко приостановить деятельность на посту президента Российского футбольного союза (РФС).

По его мнению, Мутко принял половинчатое решение.

«Мне непонятна такая постановка вопроса. Человек должен набраться мужества и принять конкретное решение: он либо должен остаться и сказать, что все это блеф, что против него говорят; либо сказать, что он подает в отставку, потому что не решил определенные вопросы. Другого мнения быть не может, — цитирует Р-Спорт бывшего наставник владикавказской «Алании», московского ЦСКА и сборной России».