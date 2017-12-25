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Сирия: завод электрогенераторов вышел на довоенные объемы производства
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    Сирия: завод электрогенераторов вышел на довоенные объемы производства

    23:27  25 Декабря 2017  /обновлено: 23:27  25 Декабря 2017
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    Сирия: завод электрогенераторов вышел на довоенные объемы производства

    Дамаск, 25 декабря. Завод по производству генераторов в Сирийской Арабской Республике вышел на довоенный уровень производства. Об этом сообщают местные СМИ.

    Отмечается, что в период вооруженного конфликта предприятие перешло на военные рельсы, работало для нужд сирийских правительственных войск. Теперь же производство ориентировано на учебные и медицинские учреждения.

    На заводе трудятся 250 работников. Помимо основной продукции, удалось наладить также выпуск панелей для солнечных батарей. Часть товаров отправляется на экспорт, — отметили в руководстве завода.

    Накануне президент России Владимир Путин заявил о готовности продолжить борьбу против запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1, если возникнет такая необходимость. Российский лидер добавил, что широкое участие российских вооруженных сил в САР более не требуется, — сообщало RT.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #сирия #сар #завод #генераторы
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