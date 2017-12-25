Сирия: завод электрогенераторов вышел на довоенные объемы производства

Дамаск, 25 декабря. Завод по производству генераторов в Сирийской Арабской Республике вышел на довоенный уровень производства. Об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что в период вооруженного конфликта предприятие перешло на военные рельсы, работало для нужд сирийских правительственных войск. Теперь же производство ориентировано на учебные и медицинские учреждения.

На заводе трудятся 250 работников. Помимо основной продукции, удалось наладить также выпуск панелей для солнечных батарей. Часть товаров отправляется на экспорт, — отметили в руководстве завода.

Накануне президент России Владимир Путин заявил о готовности продолжить борьбу против запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1, если возникнет такая необходимость. Российский лидер добавил, что широкое участие российских вооруженных сил в САР более не требуется, — сообщало RT.

1 Организация запрещена на территории РФ.