Убийства, заговоры и другие дела под грифом «секретно»: выставка о ВЧК открылась в Питере. ФАН-ТВ

Кто такие чекисты? Почему Фанни Каплан стреляла в Ленина? Кого стремилась «убрать» Всероссийская чрезвычайная комиссия? Ответы на эти и другие спорные вопросы об истории послереволюционной России теперь можно найти в Петербурге. В Президентской библиотеке им. Бориса Ельцина работает выставка «Спасающий меч революции», которая приурочена к 100-летию создания ВЧК. Съемочная группа ФАН-ТВ побывала в зале и пообщалась с научными сотрудниками библиотеки.

– Мы постарались подобрать такие документы, которые характеризуют деятельность ВЧК с самых разных сторон, рассказывают о направлениях деятельности этой, безусловно, важной организации, которая повлияла, можно сказать, на всю последующую историю как Советского государства, так и нашу современную, – комментирует экспозицию куратор выставки Ольга Головина. – Мы рассказываем об этом с помощью документов и литературных произведений. То есть, стараемся показать связь образа чекиста с реальной жизнью на примере различных документальных материалов.

Отметим, что большая часть представленных документов раньше хранилась в архивах органов государственной безопасности под грифом «секретно». Однако теперь любой посетитель выставки может ознакомиться с материалами самых значимых и резонансных дел, которыми в прошлом столетии занимались чекисты. Кстати, многие бумаги представлены в оригинале! Наполнить выставку сотрудникам Президентской библиотеки помогли центральный архив ФСБ России, Управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти, Государственный музей политической истории России и Александринский театр.

– Это и изобразительные материалы, фотографии, схемы ВЧК, документы, материалы, касающиеся ключевых дел, – рассказывает Ольга Головина. – Например, дело Фанни Каплан, которая стреляла в Ленина. Якова Кошелькова, который ограбил Ленина. Дело Локкарта, английского посла, который участвовал в заговоре с целью свержения советского правительства. Материалы весьма ценные, интересные и, без скромности можно сказать, уникальные.

Чем история государственной силовой структуры прошлого века может быть интересна современному человеку, почему о деятельности ВЧК важно знать гражданам нынешней России? С такими вопросами корреспонденты ФАН-ТВ обратились к эксперту в области революционной истории, начальнику выставочного отдела Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина Денису Соловьеву. Он объяснил:

– Если грубо обобщить, то всё, что было связанно с сильной государственностью (Московского царства, Древней Руси, Российской империи, Советского Союза), в принципе, обозначается как «плохо». Одним из лидеров здесь, конечно, всегда были силовые органы, в том числе, органы госбезопасности, Всероссийская чрезвычайная комиссия, в частности. Нам кажется, что наших сограждан нужно объективно информировать. Чтобы объективно отображать историю, не должно быть представлено какой-то крайней точки зрения. Должны быть документы, которые раскрывают реальную деятельность со всеми плюсами и минусами. Большая, серьезная, структурная и планомерная работа, например, по очистке органов советской власти. Органов милиции, всех новых органов государственной власти. Работа по пресечению деятельности агентов иностранных держав, шпионажа на территории Советской Республики. Подавление бандитизма, разгул которого можно себе представить: гражданская война, масса оружия на руках, огромные проблемы с продовольствием. Ну, это как минимум. Еще работа с детьми сиротами, количество которых исчислялось миллионами после Первой мировой войны и текущей гражданской. Но это как раз дети, во многом ставшие тем самым поколением советских людей в 20-е и 30-е годы, которое выиграет в том числе и Великую Отечественную войну.

Каких последствий деятельность ВЧК вызвала больше – плохих или хороших, каждый гость выставки сможет определить для себя индивидуально, уверяют сотрудники библиотеки. Посетить экспозицию, посвященную столетию создания Всероссийской чрезвычайной комиссии, можно до 28 февраля 2018 года.

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