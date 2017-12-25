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Шойгу призвал и впредь оказывать помощь родственникам жертв катастрофы Ту-154
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    Шойгу призвал и впредь оказывать помощь родственникам жертв катастрофы Ту-154

    23:03  25 Декабря 2017  /обновлено: 23:04  25 Декабря 2017
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    Шойгу призвал и впредь оказывать помощь родственникам жертв катастрофы Ту-154

    Москва, 25 декабря. Глава министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил о необходимости и в дальнейшем оказывать помощь родственникам жертв катастрофы авиалайнера Ту-154 в Сочи. Его слова цитирует ТАСС.

    По предложению Шойгу заседание общественного совета при Минобороны России началось с минуты молчания в память о погибших в результате этой трагедии.

    «Мы сделали многое для того, чтобы память о наших ребятах осталась в сердцах их родных и близких, нашего и следующих поколений. Сегодня мы открыли большой мемориал. Мы помним и заботимся о близких, о родных, о детях, не забываем никого из них. Все что можем, мы должны сделать и сделаем», — сказал глава военного ведомства.

    Накануне в распоряжение министерства обороны России прибыл сторожевой корабль «Адмирал Макаров». Об этом сообщало RT.

    Автор: Сергей Свазовский
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