Только зажатая рука торчит из-под автобуса: москвичи – о ДТП в переходе метро «Славянский бульвар». ФАН-ТВ

В центре Москвы в понедельник днем произошло серьезное ДТП. На Кутузовском проспекте автобус въехал в подземный пешеходный переход станции метро «Славянский бульвар» и сбил людей. Трагедия унесла несколько человеческих жизней. Немало раненых, которых оперативно доставили автомобилями «Скорой помощи» и вертолетами в близлежащие больницы. На месте происшествия побывала съемочная группа ФАН-ТВ.

Движение по проспекту затруднено в обе стороны, вокруг станции метро – огромная толпа. Прохожие снимают происходящее на телефон и растерянно переглядываются. Увидеть такое случается нечасто. В районе 15 часов автобус № 818 выполнял рейс «Сколково» – станция метро «Славянский бульвар». Рядом с остановкой он на полном ходу влетел в подземный переход.

С репортером ФАН-ТВ пообщался очевидец Эдуард Баранов:

– Только рука торчала человека из-под автобуса, зажатая. И сзади там непонятно даже, не видно было ничего. То есть, не вытащить вот так человека, не вытащить, понимаете?!

– В это время в автобусе что-то происходило? Движение?

– В автобусе ходил водитель, разбитый лоб, кричал матом или какими-то словами по телефону. С кем – я не знаю. Я только слышал обрывки слов. Некий человек с разбитым лбом ругался с кем-то по телефону, объяснял, что вот так вот что-то случилось.

– А пассажиры автобуса?

– А вот стоял один, сбоку там, в шоковом состоянии. Где-то, может, люди там лежали внизу, я же не знаю, там не видно…

Сотрудники МЧС достают автобус из подземного перехода. По предварительным данным, авария унесла жизни четырех человек, среди них один ребенок. Девятерым понадобилась срочная медицинская помощь, троих из них пришлось доставать прямо из-под колес. Как сообщили очевидцы, сотрудники экстренных служб прибыли на место аварии уже через 20 минут. В ликвидации ЧП участвовали 90 с лишним человек и 35 единиц техники.

Сергей Желтов, заместитель начальника ГУ МЧС России по г. Москве по Государственной противопожарной службе, рассказал:

– Не допущено было возгорание данного автобуса, в настоящее время проведены работы по извлечению данного автобуса из пешеходного перехода. Было привлечено два санитарных вертолета для эвакуации двух тяжело пострадавших.

Десятки сотрудников МЧС извлекли покореженный автобус из подземного перехода, расчистили место вокруг ЧП от снега. Сейчас начинается второй, не менее сложный этап: автобус загружают на эвакуатор.

Автобус принадлежит государственной компании «Мострансавто». По информации Минтранса, за его рулем находился 58-летний Виктор Тихонов. Все 17 лет работы мужчина находился на хорошем счету. В день аварии он вышел на линию в 13 часов, предыдущая смена закончилась в 19:20. По словам медиков, проверка содержание алкоголя в крови не выявила. Как сообщает следствие со ссылкой на слова водителя, на остановке он поставил автобус на ручной тормоз. В этот момент машина внезапно начала самостоятельное движение. Остановить ее мужчина не смог.

Игорь Тресков, министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, прибыл на место трагедии. Он пояснил:

– Автобус 2016 года выпуска, к работе приступил впервые в 2017 году. Автобус перед выходом на линию проверялся, был технически исправен, поскольку был практически новый. Мы сейчас готовимся к проверке всех автобусов «Мострансавто» на предмет технической исправности, хотя в данном случае мы также уверены, что автобус был исправен.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. В «Мострансавто» сообщили, что пострадавшие и родственники погибших получат страховые выплаты. На данный момент следствие рассматривает несколько версий трагедии: у автобуса могли отказать тормоза, либо водитель не справился с управлением, когда его «подрезала» другая машина. Московские власти уже сообщили о том, что в момент аварии проезжая часть была очищена от снега, и дорожные условия не могли повлиять на ДТП. Что на самом деле стало причиной аварии – предстоит выяснить следствию. А пока – след от крыши автобуса, протаранившего пешеходов, еще долго будет напоминать москвичам о страшной трагедии.

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