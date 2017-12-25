Шойгу пригласил коллег на первые полеты курсанток Краснодарского авиаучилища

Москва, 25 декабря. Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу пригласил членов общественного совета при военном ведомстве посетить первые полеты курсанток Краснодарского высшего военного авиационного училища. Об этом сообщает ТАСС.

«Я хотел бы пригласить на первые полеты членов общественного совета, чтобы поддержать этих девчонок азартных, дерзких», — сказал глава Минобороны РФ.

Глава военного ведомства с оптимизмом смотрит на перспективы курсанток. По его мнению, девушкам по силам достичь уровня депутатов, удостоенных звания Героя Советского Союза.

Шойгу выразил членам совета благодарность за плодотворную работу, проделанную в 2017-м году.

Следует отметить, что первый в истории Краснодарского военного авиационного училища прием девушек-курсантов состоялся в сентябре уходящего года. В учебное заведение зачислили 16 девушек, наиболее успешно выдержавших вступительные экзамены.

Накануне RT сообщало о получении Минобороны РФ корабля «Адмирал Макаров».