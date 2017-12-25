Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Сирия: завод электрогенераторов вышел на довоенные объемы производства
Новости Сирии
Сирия: российские военные доставили более 12 тонн продовольствия в Дейр-эз-Зор
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: российские военные доставили более 12 тонн продовольствия в Дейр-эз-Зор

    22:30  25 Декабря 2017  /обновлено: 22:30  25 Декабря 2017
    288

    Сирия: российские военные доставили более 12 тонн продовольствия в Дейр-эз-Зор

    Дамаск, 25 декабря. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии за сутки доставил 12 тонн гуманитарной помощи в город Дейр-эз-Зор одноименной провинции Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщается на сайте Центра примирения РФ.

    Уточняется, что доставленное продовольствие в дальнейшем будет распределено между жителями населенных пунктов Эль-Хусейния, Маррат, Хатла. В сообщении подчеркивается, что Центр примирения продолжает работу по оказанию помощи наиболее нуждающимся жителям Сирийской Арабской Реуспублики совместно с местными администрациями.

    «За двое суток гуманитарная помощь оказана жителям населенных пунктов Айюба провинции Эль-Кунейтра и Мазлум провинции Дейр-эз-Зор. Населению выдано более четырех тонн продовольствия, 153 сирийцам оказана медицинская помощь», — указано в сообщении.

    Также известно, что на рассмотрении официального Дамаска находится план ООН по оказанию гуманитарной помощи на период с января по февраль 2018-го года.

    Накануне сообщалось о возвращении около 500 сирийцев в свои дом на протяжении суток.

    Автор: Сергей Свазовский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #гумпомощь #дейр-эз-зор #центр примирения рф
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть