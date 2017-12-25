Сирия: российские военные доставили более 12 тонн продовольствия в Дейр-эз-Зор

Дамаск, 25 декабря. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии за сутки доставил 12 тонн гуманитарной помощи в город Дейр-эз-Зор одноименной провинции Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщается на сайте Центра примирения РФ.

Уточняется, что доставленное продовольствие в дальнейшем будет распределено между жителями населенных пунктов Эль-Хусейния, Маррат, Хатла. В сообщении подчеркивается, что Центр примирения продолжает работу по оказанию помощи наиболее нуждающимся жителям Сирийской Арабской Реуспублики совместно с местными администрациями.

«За двое суток гуманитарная помощь оказана жителям населенных пунктов Айюба провинции Эль-Кунейтра и Мазлум провинции Дейр-эз-Зор. Населению выдано более четырех тонн продовольствия, 153 сирийцам оказана медицинская помощь», — указано в сообщении.

Также известно, что на рассмотрении официального Дамаска находится план ООН по оказанию гуманитарной помощи на период с января по февраль 2018-го года.

Накануне сообщалось о возвращении около 500 сирийцев в свои дом на протяжении суток.