Сирия: около 500 человек в САР за сутки вернулись домой

Дамаск, 25 декабря. Около 500 жителей Сирийской Арабской Республики вернулись домой на протяжении суток. Об этом сообщил генерал-майор Юрий Евтушенко на брифинге Центра примирения враждующих сторон в Сирии.

Он отметил, что работа по оценке готовности населенных пунктов к возвращению людей продолжается. Уточняются сведения о состоянии и порядке восстановления главных объектов социальной инфраструктуры. В первую очередь, это объекты электро- и водоснабжения, медицинские учреждения, школы и хлебопекарни, — уточнил Евтушенко.

«Всего за сутки в провинциях Алеппо, Дейр-эз-Зор и Хомс в свои дома вернулись 467 человек», — добавил представитель Центра примирения РФ.

Также сообщается о продолжении работы по установлению законных властей в регионах Сирии.

Ранее Сергей Шойгу заявил, что сирийские школьники получат от россиян более десяти тысяч подарков.