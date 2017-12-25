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Сирия: около 500 человек в САР за сутки вернулись домой
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    Сирия: около 500 человек в САР за сутки вернулись домой

    22:18  25 Декабря 2017  /обновлено: 22:18  25 Декабря 2017
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    Сирия: около 500 человек в САР за сутки вернулись домой

    Дамаск, 25 декабря. Около 500 жителей Сирийской Арабской Республики вернулись домой на протяжении суток. Об этом сообщил генерал-майор Юрий Евтушенко на брифинге Центра примирения враждующих сторон в Сирии.

    Он отметил, что работа по оценке готовности населенных пунктов к возвращению людей продолжается. Уточняются сведения о состоянии и порядке восстановления главных объектов социальной инфраструктуры. В первую очередь, это объекты электро- и водоснабжения, медицинские учреждения, школы и хлебопекарни, — уточнил Евтушенко.

    «Всего за сутки в провинциях Алеппо, Дейр-эз-Зор и Хомс в свои дома вернулись 467 человек», — добавил представитель Центра примирения РФ.

    Также сообщается о продолжении работы по установлению законных властей в регионах Сирии.

    Ранее Сергей Шойгу заявил, что сирийские школьники получат от россиян более десяти тысяч подарков.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #сирия #сар #возвращение #центр примирения
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