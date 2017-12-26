Назарбаев пожелал Путину успеха на выборах-2018

Астана, 25 декабря. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев пожелал действующему главе Российской Федерации Владимиру Путину удачи на президентских выборах в 2018 году.

По мнению Назарбаева, российский лидер является фаворитом выборов.

«Нормальный выборный процесс. Владимир Владимирович Путин выдвинулся, я желаю ему успеха... Я думаю, что он фаворит этих выборов, и это правильно», — подчеркнул он.

Казахстанский лидер также указал на то, что Астана заинтересована в сохранении хороших отношений с Москвой.

«Россия — наш близкий сосед и союзник по ОДКБ, партнер наш очень серьезный, экономический, политический», — объяснил Назарбаев.

Ранее спикер Совфеда России Валентина Матвиенко рассказала о том, что в состав инициативной группы по выдвижению Владимира Путина кандидатом на пост президента РФ на грядущих выборах могут войти несколько сенаторов.