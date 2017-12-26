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Политика
Назарбаев пожелал Путину успеха на выборах-2018
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    Назарбаев пожелал Путину успеха на выборах-2018

    0:05  26 Декабря 2017
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    Назарбаев пожелал Путину успеха на выборах-2018

    Астана, 25 декабря. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев пожелал действующему главе Российской Федерации Владимиру Путину удачи на президентских выборах в 2018 году.

    По мнению Назарбаева, российский лидер является фаворитом выборов.

    «Нормальный выборный процесс. Владимир Владимирович Путин выдвинулся, я желаю ему успеха... Я думаю, что он фаворит этих выборов, и это правильно», — подчеркнул он.

    Казахстанский лидер также указал на то, что Астана заинтересована в сохранении хороших отношений с Москвой.

    «Россия — наш близкий сосед и союзник по ОДКБ, партнер наш очень серьезный, экономический, политический», — объяснил Назарбаев.

    Ранее спикер Совфеда России Валентина Матвиенко рассказала о том, что в состав инициативной группы по выдвижению Владимира Путина кандидатом на пост президента РФ на грядущих выборах могут войти несколько сенаторов.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #назарбаев #выборы-2018
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