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Бывший глава Росавиации назначен на пост заместителя главы Минтранса
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    Бывший глава Росавиации назначен на пост заместителя главы Минтранса

    22:00  25 Декабря 2017  /обновлено: 22:01  25 Декабря 2017
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    Бывший глава Росавиации назначен на пост заместителя главы Минтранса

    Москва, 25 декабря. Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Александра Юрчика на пост заместителя министра транспорта России. Распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.

    «Назначить Юрчика Александра Алексеевича заместителем министра транспорта Российской Федерации», — указано в документе.

    Юрчик сменит на посту Валерия Окулова, полномочия которого были прекращены около месяца назад в связи с возрастом.

    Александр Юрчик родился 25 ноября 1957-го года. С 1989-го по 2004-й год его деятельность была связана с Управлением военных сообщений на воздушных трассах Центрального управления международных воздушных сообщений гражданской авиации. В 2007-м году он возглавил Росавиацию, — сообщает ТАСС.

    Накануне Владимир Путин принял отставку  губернатора Воронежской области Гордеева, и назначил нового главу региона.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #медведев #минтранс #замминистра #юрчик
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