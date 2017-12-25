Мутко обжалует в CAS решение МОК о пожизненном отстранении

Москва, 25 декабря. Вице-премьер РФ Виталий Мутко намерен подать иск в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы обжаловать решение МОК о пожизненном отстранении от посещения Олимпийских игр в качестве официального лица. Об этом он рассказал журналистам.

«Они считают, что правила нарушены, поэтому они считают: нужно привлечь к ответственности министра. Вы мою реакцию знаете. Я даже не думал в сторону апелляций, для меня главное — спортсмен. Мы будем их имя защищать», — заявил Мутко.

Как передает Infox.ru, ранее сообщалось, что вице-премьер РФ Виталий Мутко в понедельник не будет отправлен в отставку с поста президента РФС. Указывалось, что по итогам заседания исполкома РФС президентом организации станет Алексей Сорокин. Однако позже стало известно, что Мутко на полгода оставит пост главы Российского футбольного союза. И.о. президента РФС назначен Александр Алаев.