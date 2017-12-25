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Мутко: Пока Путин мне доверяет, я продолжу подготовку к ЧМ-2018
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    Мутко: Пока Путин мне доверяет, я продолжу подготовку к ЧМ-2018

    22:00  25 Декабря 2017
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    Мутко: Пока Путин мне доверяет, я продолжу подготовку к ЧМ-2018

    Москва, 25 декабря. Вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что будет продолжать работу по подготовке к чемпионату мира по футболу-2018 до тех пор, пока ему доверяет президент РФ Владимир Путин.

    «Что касается вопросов взаимодействия с ФИФА и оргкомитетом чемпионата, то пока мне президент Владимир Путин доверяет, я продолжаю работать вице-премьером и буду продолжать курировать подготовку к чемпионату мира», — отметил он на встрече с журналистами.

    Чиновник также предположил, что он может вернуться к работе в Российском футбольном союзе раньше, чем через шесть месяцев.

    Мутко: Пока Путин мне доверяет, я продолжу подготовку к ЧМ-2018

    Напомним, что в понедельник Мутко был отстранен на полгода от должности главы РФС, а временно исполняющим обязанности руководителя организации стал гендиректор футбольного союза Александр Алаев.

    Международный олимпийский комитет пожизненно запретил Мутко посещать Олимпийские игры в связи с обвинениями в укрывательстве допинговых нарушений. Сам вице-премьер, который ранее занимал пост министра спорта, все обвинения отрицает, утверждая, что у Всемирного антидопингового агентства нет никаких доказательства.  

    Автор: Геннадий Плющев
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    #путин #мутко #чм-2018
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