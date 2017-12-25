Учительница родила в школе Уфы и спрятала младенца в сумке

Уфа, 25 декабря. Учительница одной из школ Калининского района города Уфа родила ребенка прямо на уроке, а затем спрятала его в сумку. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что во время урока состояние педагога резко ухудшилось. Прямо на уроке она родила ребенка, которого решил спрятать в сумку. Женщина была госпитализирована. О причинах своего состояния она рассказала в больнице. Сразу после этого начались поиски ребенка. Малыша быстро нашли, но выжить ему не удалось.

Женщину доставили в реанимацию. У нее сильное кровотечение. В обстоятельствах дела предстоит разобраться следственному комитету.

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