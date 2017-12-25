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В НАТО Вовану и Лексусу объяснили, почему Украину не спешат принимать в альянс
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    В НАТО Вовану и Лексусу объяснили, почему Украину не спешат принимать в альянс

    21:58  25 Декабря 2017  /обновлено: 21:58  25 Декабря 2017
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    В НАТО Вовану и Лексусу объяснили, почему Украину не спешат принимать в альянс

    Москва, 25 декабря. Вопрос о вступлении Украины в НАТО пока преждевременен, он во многом зависит от успехов реализации минских соглашений.

    Об этом в понедельник заявил президент Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли в разговоре с российскими пранкерами Алексеем Столяровым (Лексус) и Владимиром Кузнецовым (Вован), которые позвонили от имени спикера Верховной рады Андрея Парубия.

    В НАТО Вовану и Лексусу объяснили, почему Украину не спешат принимать в альянс

    Пранкеры признались, что Киев боится проводить референдум по вступлению в НАТО, поскольку граждане страны могут проголосовать против. Алли объяснил, что вопрос о членстве Украины в НАТО сопряжен с минскими соглашениями.

    «Референдум очень важен, но важно и исполнение минских соглашений. Поэтому вам следует понять, как вести эти два процесса параллельно, ведь от того, насколько успешным будет выполнение Минских соглашений, зависит настроение стран — членов НАТО», — отметил он.

    Глава ПА НАТО также посоветовал не ставить вопрос так категорично, а сформулировать его более абстрактно — спросить, как украинцы относятся к запуску процедуры, которая теоретически в будущем позволит стране вступить в НАТО. Кроме того, такая формулировка позволит избежать серьезной провокации в отношении России, считает политик, передает Телеканал 360.

    В завершении пранкеры предупредили об «опасной книге», выпущенной в России: «Вован и Лексус, или По ком звонит телефон». Алли обещал, что обязательно передаст эту информацию генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #украина #нато #вован #лексус
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