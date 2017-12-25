Вдовы баскетболистов подали в суд на создателей фильма «Движение вверх»

Москва, 25 декабря. Вдовы советских баскетболистов Владимира Кондрашина и Александра Белова обратились в суд с исковым заявлением на создателей фильма «Движение вверх» студии режиссера Никиты Михалкова «ТРИТЭ». Об этом сообщает ТАСС.

Картина посвящена первой в истории олимпийской сборной Советского Союза над американцами в матче 1972-го года в Мюнхене. Владимир Кондрашев в то время возглавлял баскетбольный клуб «Спартак», а Александр Белов исполнил легендарный бросок, решивший исход противостояния с американской сборной. Оба героя картины проживали тогда в Ленинграде.

Среди действующих лиц нашлось место и вдовам баскетболистов Евгения Кондрашина и Александра Овчинникова.

Премьера состоится 28-го декабря 2017-го года.

Накануне американские эксперты кинопортала Variety назвали наиболее успешные и провальные фильмы уходящего 2017-го года.